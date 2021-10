방송 출연 ‘유명 시사평론가’ 시장한테 직접 듣는다 … 박형준 부산시장, ‘유튜브’ 현안 진단

부산시정 현안 직접 설명 콘텐츠, 정책 공감·시민 소통 나서



시 공식 유튜브 채널 ‘붓싼뉴스’서 ‘부산 먼저 미래로’ 공개

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 가장 시급하게 해야 할 일은? 부산시장이 직접 말한다.

부산시정 현안에 대해 시민과 소통하고 적극적인 참여를 이끌기 위해 박형준 부산시장이 부산시의 정책브리핑 콘텐츠에 직접 출연한다.

부산시는 부산시 공식 유튜브 채널인 ‘붓싼뉴스’를 통해 ‘부산 먼저 미래로’를 공개한다고 31일 밝혔다.

‘JTBC썰전’과 ‘KBS1 정치합시다’ 등 방송을 통해 시사평론가로 세상을 바라보는 새로운 해석과 정치적 해법을 제시했던 박형준 부산시장이 오랜만에 영상을 통해 시민과의 소통에 나섰다.

‘부산 먼저 미래로’는 박형준 부산시장이 직접 출연해 시정 현안을 시민에게 설명하는 콘텐츠이다.

국가적인 현안 사업인 ▲2030 부산세계박람회 ▲부·울·경 메가시티, 지속가능한 발전을 위한 세계적인 트렌드 ▲스마트 도시 ▲탄소 중립 도시를 비롯해 청년, 체육, 관광 등 부산시민의 행복을 위한 다양한 주제가 다뤄질 예정이다.

박형준 부산시장은 먼저 공개한 ‘부산 먼저 미래로-프롤로그’ 편을 통해 “시민의 공감과 참여가 없는 정책은 힘을 잃게 된다”라며 “시민 행복을 위해 부산시가 무엇을 하려고 하는지 이번 영상 시리즈를 통해 함께 모색할 것”을 말했다.

이날 공개되는 ‘부산 먼저 미래로-15분 도시 부산’ 편은 부산시의 핵심 브랜드 정책인 ‘15분 도시’에 대한 비전과 추진 방법을 사진 자료와 함께 설명한다.

‘부산 먼저 미래로’는 부산시 공식 유튜브 채널인 ‘붓싼뉴스’와 부산시청 누리집 내 온라인 시장실을 통해 각각 다른 주제로 주 1회 공개된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr