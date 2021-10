KOTRA, 해외시장 청년인재 양성 과정 개설

[아시아경제 김혜원 기자] 중소·중견기업의 수출 현장에서 뛰게 될 해외 진출 청년 인재를 양성하는 전문 과정이 개설됐다. KOTRA와 한국능률협회(KMA)는 대학생의 해외시장 개척 역량 강화에 초점을 맞춘 '글로벌 비즈니스 컨설턴트(GBC)' 2급 과정을 운영한다고 31일 밝혔다.

GBC는 두 기관이 중소·중견기업의 해외 진출 전문 인력을 양성하기 위해 2018년부터 직장인을 대상으로 1급 과정을 운영하며 200명 이상의 인력을 배출한 교육 프로그램이다. 이번에 도입한 2급 과정은 대상을 대학생으로 특화했다. 실무 중심의 교육을 통해 기업의 해외 업무에 바로 투입이 가능한 청년 인재 양성을 목표로 한다. 4주 동안 진행하는 커리큘럼은 정보 수집과 시장 분석에서부터 진출 전략 수립, 컨설팅 실습까지 아우른다.

KOTRA와 KMA는 지난달 29일 시작한 서울과학기술대학교에 이어 GBC 2급 과정 참가를 희망하는 대학을 상시 모집할 예정이다.

임상철 한국능률협회 상무는 "GBC 2급 과정은 KOTRA의 글로벌 비즈니스 전문성과 능률협회의 인적자원개발(HRD) 전문성을 결합한 모델로 대학들의 관심이 높다"고 전했다.

박한진 KOTRA 아카데미 원장은 "주요 선진국과 우리나라의 코로나19 상황이 지속적으로 호전된다면 앞으로 해외시장이 활기를 띨 것"이라며 "중소·중견기업에서 환영받는 인재를 키워내겠다"고 말했다.

