美 "코로나19 '中 기원설'…우한연구소 직원 입원만으론 판단 불가"

[아시아경제 황수미 기자] 미국 정보 당국이 코로나19바이러스 기원과 관련해 중국 우한연구소 연구원들과의 연관성을 판단할 수 없다고 결론내렸다. 다만 정확한 결론에 도달하기 위해선 중국의 협조가 필요하다고 지적했다.

29일(현지 시각) CNN에 따르면 미 국가정보국(DNI)은 이날 미 정보기관들의 코로나19 기원에 대한 검토보고서 전문을 공개했다.

이 보고서는 조 바이든 대통령의 지시에 따라 미 정보기관들이 90일간 코로나19 기원을 재조사한 뒤 작성한 것으로, 앞서 지난 8월 2쪽 분량으로 공개됐던 보고서의 전체 버전이다.

보고서의 큰 줄기는 이미 공개된 요약본에 담긴 내용과 같다. 정보기관들이 코로나19의 기원을 두고 확정적인 결론을 내리지 못한 채 쪼개져 있다는 것이다.

다만 전문을 보면 정보 당국은 지난 2019년 11월 중국 우한연구소의 직원 3명이 호흡기 질환으로 병원 치료를 받아야 할 만큼 아팠다는 정보로는 코로나19 기원을 파악할 수 없다고 평가했다. 이들의 입원 사실이 확인된다 해도 병원 입원 자체만으로는 코로나19 감염인지 판별할 수 없다는 이유에서다.

또 코로나19의 특정 유전적 특질이 이 바이러스가 연구소에서 만들어졌다는 사실을 입증한다는 가설도 기각했다. 이 바이러스의 스파이크 단백질 내에 있는 '퓨린 분절 부위'가 유전공학의 산물이라는 주장이 있었지만, 자연적으로 발생한 바이러스에도 이런 부위가 있다는 것이다.

다만 미 정보 당국 간에도 코로나19 기원 관련 의견은 계속 엇갈리고 있다.

한편 보고서는 코로나19 기원 관련 결론에 도달하기 위해선 중국의 협조가 필요하다고 강조했다. 그러면서 중국은 여전히 정보 공유에 저항하고 미국 등 다른 나라를 비난하며 글로벌 조사를 방해하고 있다고 지적했다.

