광주·전남 중기청, 광양항 입주기업 기술보호지원 MOU

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청(청장 장대교)은 광양항배후단지입주기업협의회와 대·중소기업·농어업협력재단과 광양항 배후단지 입주기업의 기술유출 방지를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

광양항배후단지는 규모가 388만㎡에 이르며 외국에서 광양항을 통해 반입된 화물을 조립·가공하여 부가가치를 더한 후 재수출하는 물류, 제조 비즈니스 모델로서 역할을 수행하고 있다.

최근에는 스마트 복합항만, 스마트공장 구축 등으로 경쟁력을 확보하여 코로나로 인한 경기침체에도 불구하고 20년 기준 물동량이 역대 최대치인 70만TEU를 달성했다.

그러나 물류업계 특성상 기술보호에 대한 인식이 부족해 영업비밀 유출로 인한 고객이탈 및 그로 인한 매출감소 피해가 발생하는 사례가 빈번한 실정이다.

이에 협의회는 39개 입주 중소기업의 기술보호에 대한 인식을 강화하고 기술유출 사전예방을 위해 중소벤처기업부에 기술보호 지원을 요청하게 됐다.

이번 협약을 통해 광양항배후단지에 입주한 중소기업 대상으로 상시적인 맞춤형 기술보호 프로그램을 지원하기로 했다.

물류?창고?운송 업종 특성상 영업비밀 보호에 대한 인식이 낮은 만큼 임직원교육을 통해 기술보호 의식을 함양시키고, 기업별 현장방문을 통해 취약점 진단, 보안규정 마련, 비밀유지석약서 체결, 자산관리 등 보안역량을 제고할 계획이다.

영업비밀 유출로 피해를 입은 경우에는 심층적인 법률자문 및 포렌식 등을 통해 분쟁?소송을 지원할 예정이다.

장대교 청장은 “기업의 큰 자산인 기술 및 영업정보을 지키는 것이 가장 중요하다”며 “이번 MOU를 통해 광향만배후단지 입주기업의 기술보호 역량이 강화돼 기술유출로 인한 피해가 없도록 사전에 방지되기를 바라며, 피해 발생시 신속히 대응하여 피해를 최소화하도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr