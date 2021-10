이재명 "최소 1인당 100만원은 됐어야…전국민 재난지원금 추진"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 전 국민을 대상으로 코로나19 재난지원금을 지급하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

이 후보는 29일 오전 국회에서 열린 '단계적 일상회복 점검 간담회'에 참석한 뒤 기자들과 만나 "국민 모두가 입은 피해에 비해 국가지원 규모가 크지 않기 때문에 경제 회생과 국민들의 헌신, 협력에 대한 위로와 보상 차원에서 추가 지원이 필요하다"고 밝혔다.

이어 "코로나 초기에 가계 지원과 재난지원금 또는 재난기본소득 금액을 말씀드린 바 있다. 최소 1인당 100만원은 되지 않겠느냐고 했다"며 "국내총생산(GDP) 대비 우리나라 국민지원금 규모가 다른 나라에 비해 턱없이 적다는 게 분명하다"고 설명했다.

그는 "경제 회생도 해야 하고 일선 자영업자의 고통이 너무 심하기 때문에 구체적 세부 금액을 말하기는 이르다"며 "어느 정도의 규모가 적정할지는 함께 논의 중"이라면서도 "대폭 늘려서 추가 지원하는 게 필요한 것은 분명하다"고 강조했다.

이 후보는 재원 확보 방법에 대해 "이번 정기국회에서 최대한 확보를 해보고 다음 추경도 신속하게 하는 방법까지 감안해 가능한 방법을 찾을 것"이라고 말했다.

또 소상공인·자영업자 대상 코로나 손실보상 정책에 대해서는 "최저금액이 10만 원으로 실제 손실보상에는 매우 부족한 게 사실"이라며 "하한선을 올리는 방법도 당과 협의하고 있다"고 전했다.

그러면서 "직접행정명령 대상은 아니지만 그에 준하는 피해를 본 업종이나 기업, 자영업자 수가 80만 명에서 100만 명 정도 된다. 이 부분에 대해서도 손실보상에 준하는 지원 방안이 강구돼야한다"고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr