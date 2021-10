국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'

[아시아경제 박지환 기자] 29일 상승 출발했던 국내 지수가 모두 하락 전환했다.

이날 오전 10시52분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.68%(20.33포인트) 하락한 2989.22를 기록 중이다. 지수는 전장보다 16.12포인트(0.54%) 높은 3025.67에서 시작했으나 이내 하락세로 돌아섰다.

수급별로는 외국인과 기관이 동반 순매도세다. 각각 3601억원, 1339억원 매도 우위를 보이고 있다. 개인은 나홀로 4835억원 순매수 중이다.

시총 상위 종목들은 대부분이 약세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 7,017,873 전일가 70,700 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 호실적 삼성전자의 불안한 '주가'“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정김현석 삼성 사장 "AI 탑재한 가전들 연결해 특별한 경험 제공할 것" close (-0.28%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,500 등락률 -1.41% 거래량 1,998,628 전일가 106,500 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장초반 하락 전환 3000선 아래로...코스닥도 1000선 붕괴코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (-1.88%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,500 전일대비 3,500 등락률 -0.85% 거래량 206,186 전일가 413,000 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장초반 하락 전환 3000선 아래로...코스닥도 1000선 붕괴코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (-1.21%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 14,000 등락률 -1.58% 거래량 21,686 전일가 886,000 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장초반 하락 전환 3000선 아래로...코스닥도 1000선 붕괴코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (-1.02%) 등이 하락했다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 863,451 전일가 86,000 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장초반 하락 전환 3000선 아래로...코스닥도 1000선 붕괴코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세'현대차-현대로템 개발' 웨어러블 로봇, 농업 분야 상용화 나선다 close 만 나홀로 0.23% 소폭 상승 중이다.

같은 시간 코스닥은 전장보다 2.42포인트(0.24%) 내린 997.71로 1000선을 밑돌고 있다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 517억원, 144억원 순매수 중이다. 기관은 481억원 순매도 하고 있다.

시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,700 전일대비 4,600 등락률 -5.27% 거래량 888,719 전일가 87,300 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권 close (-4.47%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,700 전일대비 1,000 등락률 -2.34% 거래량 700,873 전일가 42,700 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓ close (-2.11%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 115,700 전일대비 4,600 등락률 -3.82% 거래량 184,220 전일가 120,300 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세장 초반 코스피·코스닥 보합권외국인·기관 매도 확대…코스피 0.7%대 하락 마감 close (-3.82%) 등이 하락했다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 412,400 전일대비 9,400 등락률 +2.33% 거래량 154,338 전일가 403,000 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권 close (2.13%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 188,800 전일대비 5,900 등락률 +3.23% 거래량 746,026 전일가 182,900 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세[클릭 e종목] “엘앤에프, 가시화된 북미 투자”양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (3.12%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 105,800 전일대비 800 등락률 +0.76% 거래량 599,810 전일가 105,000 2021.10.29 11:32 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권외국인·기관 매도 확대…코스피 0.7%대 하락 마감 close (2.10%) 등이 상승했다.

이웅찬 하이투자증권 연구원은 "시장 자체에 상승 모멘텀이 없는 가운데 미국 장 마감 후 발표 된 애플 실적이 예상보다 부진한 영향으로 전방 수요가 안 좋을 수 있다는 인식이 국내 증시에 부담으로 작용한 것으로 보인다"고 말했다.

김영환 NH투자증권 연구원은 "다음주 초 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 테이퍼링 시행 결정이 예상되고, 현재 제조업 심리도 위축된 상태에 있다"며 "투자자들이 노출된 악재가 있음에도 선뜻 매수에 나서기 부담을 느끼고 있는 것으로 보인다"고 평가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr