KB證 지배구조부문 성적표 2년 연속 'A'

KCGS의 ESG 평가서 2년 연속 A

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 한국기업지배구조연구원(KCGS)의 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 지배구조 부문 2년 연속 A등급을 받았다.

KB증권은 KCGS가 발표한 '2021년 ESG평가'에서 이 같은 결과를 냈다고 29일 밝혔다. KCGS는 2003년부터 매년 국내 상장회사 및 금융사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있다.

그간 추진한 ESG경영이 높게 평가됐다는 설명이다. 앞서 KB증권은 지난해 국내 증권사 최초 이사회 내 ESG 위원회를 설립했다. 지난 3월 ESG 위원회에서는 KB증권 ESG 전략 체계 및 중점 영역별 핵심 추진 과제를 도출한 바 있다.

ESG 채권도 활발히 공급하며 국내 원화표시 ESG 채권 발행 주관 1위를 차지하고 있다. 2019년에는 비 금융 일반기업 최초로 발행된 3000억원 규모의 한국수력원자력 소셜본드를 주관했다. 제조업 최초의 친환경 채권인 SK에너지 그린본드와 함께 GS칼텍스 그린본드의 발행도 주관했다. 이어 지난해 TSK코퍼레이션의 그린본드, 롯데지주 지속가능본드 등 2020년 일반기업 ESG채권 발행의 100%를 주관했다. 올해에도 LG화학 지속가능본드, 현대제철 그린본드뿐만 아니라 신용보증기금, 중소벤처기업진흥공단의 소셜본드 등을 주관했다.

박정림 KB증권 사장은 "KB증권은 사회책임투자 확산과 기업지배구조 투명성·효율성 제고를 통해 ESG 경영 내재화에 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 KB금융그룹의 ESG 경영전략 방향에 맞워 선도 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하겠다” 고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr