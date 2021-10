LG전자, 복지부와 자립준비청년 홀로서기 지원 맞손

자립준비청년의 심리안정 및 자립지원 위한 업무협약 체결

향후 3년간 자립준비청년 등 1000여명 대상 전문상담 지원

LG전자가 보건복지부와 손잡고 자립준비청년의 홀로서기를 돕는다.

LG전자는 29일 복지부와 서울 종로구 아동권리보장원에서 자립준비청년의 심리안정 및 자립지원을 위한 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 LG전자와 복지부는 자립준비청년이 안정적으로 홀로설 수 있도록 심리상담과 가전제품 지원 등을 하기로 했다.

자립준비청년은 보호자가 없거나 보호자가 양육 능력이 없어 아동양육시설, 위탁가정 등에서 생활해오다 만 18세에 보호가 종료된 이들을 뜻한다. 최근 정부는 자립준비청년을 위해 보호기간 연장, 자립수당 확대, 심리상담 확대 등 지원책을 강화하겠다고 밝힌 바 있다.

앞서 LG전자는 사랑의열매 사회복지공동모금회, 희망친구 기아대책과 함께 심리상담 플랫폼 '마음하나'를 구축했다. 마음하나는 마음톡, 생활정보, 지원정보, 전문칼럼 등 4가지 메뉴로 구성돼 있다. 이곳에서는 전문 상담사가 자립준비청년을 포함해 자립을 고민하는 청년에게 댓글로 1대 1 심리상담을 해준다.

LG전자는 향후 3년 동안 자립준비청년, 보호종료 예정인 청년 등 1000여명에게 전문상담도 지원할 예정이다. 또 청년들의 자립을 돕기 위해 연말까지 전자레인지 500대를 기증한다.

권덕철 복지부 장관은 "자립준비청년이 사회진출을 준비하는 과정에서 심리적, 정서적 안정은 튼튼한 기반이 될 것"이라며 "이번 업무협약을 계기로 자립준비청년을 위한 민관협력이 다양한 분야에서 더욱 확대되기를 기대한다"고 말했다.

배두용 LG전자 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "코로나19로 어려운 시기에 자립준비청년을 포함해 많은 청년이 안정적으로 홀로 설 수 있도록 다양한 지원을 확대해 나갈 계획"이라고 다짐했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr