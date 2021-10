[아시아경제 이민지 기자] 아프리카TV 아프리카TV 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 176,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 176,500 2021.10.29 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들[클릭 e종목] "돈 버는 플랫폼 된 아프리카TV…하반기도 달린다"[특징주]아프리카TV, 2분기 호실적에 급등…52주 최고가 close 는 3분기 영업이익으로 231억원을 기록해 전년동기대비 64% 늘었다고 29일 공시했다. 매출액은 41% 증가한 710억원, 순이익은 197억원으로 80% 성장했다.

