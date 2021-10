프레시지, 빙그레와 협업 밀키트 4종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 프레시지와 빙그레가 인기 스낵 제품을 밀키트로 만든 협업 제품 4종을 29일 출시한다.

이번 협업 제품은 빙그레의 제품 중 소비자들에게 익숙한 ‘야채타임’, ‘스모키베이컨칩’, ‘쟈키쟈키’ 과자류 3종에 ‘요맘때’ 아이스크림까지 총 4종의 스낵 제품을 밀키트화했다. 제품별 맛과 향, 식감, 모양 모두 직관적으로 구현한 점이 특징이다. 콜드 파스타부터 돈마호크 스테이크까지 다채로운 메뉴로 구성되어 집, 캠핑, 홈 파티 등 다양한 상황에 따라 간편하게 즐길 수 있다.

출시 제품 4종은 ▲야채타임 샐러드파스타 ▲스모키베이컨칩 맥앤치즈&프라이 ▲쟈키쟈키 돈마호크스테이크 ▲요맘때 크림새우로 구성됐다.

프레시지 상품기획자 강수진 과장은 “프레시지는 간편식 시장의 퍼블리셔로서 업계 최고 수준의상품 기획 역량을 바탕으로 파트너사들과 함께 다양한 제품을 시장에 선보이고 있다”라며 “모든 사람들에게 익숙한 빙그레의 스낵 제품의 특징들을 살려 밀키트로 구현한 협업 제품이 소비자들에게 새로운 즐거움이 될 수 있기를 바란다”라고 말했다.

