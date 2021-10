엔켐, 다음달 1일 코스닥시장 상장

[아시아경제 류태민 기자] 한국거래소는 엔켐의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 28일 밝혔다.

엔켐의 주식거래는 다음달 1일부터 개시한다. 공모가는 4만2000원이다. 엔켐은 2차전지 전해액을 주로 생산하며 지난해 매출액은 1388억8800만원을, 영업이익은 11억6100만원을 기록했다.

