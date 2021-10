삼성重 유증에 삼성전자·생명·전기 등 6개 계열사 참여

[아시아경제 류태민 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,380 전일대비 70 등락률 -1.09% 거래량 9,128,575 전일가 6,450 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!삼성重, 1주일새 3조원 계약…LNG운반선 4척 추가 수주 close 은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 600 등락률 +0.86% 거래량 20,644,902 전일가 70,100 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감메모리반도체 사이클 주기 단축 이유? '업계 1위' 삼성이 답했다삼성, 메모리·파운드리 날았다…향후 전망엔 불확실성 속 신중 모드(종합) close · 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,100 전일대비 700 등락률 -1.00% 거래량 318,771 전일가 69,800 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "삼성생명, 실적 저조하지만 배당 기대감은 ↑"금융그룹 내부거래 54兆…그 중 절반이 삼성6개 금융그룹 이사회 쏠림현상…말 뿐인 '디지털' close · 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 8,000 등락률 +5.03% 거래량 1,841,418 전일가 159,000 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가[클릭 e종목] “삼성전기, 역대 최대 하반기 실적 예상된다”MLCC·패키지 기판 호황…삼성전기, 3분기 매출·영업익 사상 최대(종합) close 등 삼성의 6개 주요 계열사가 유상증자에 참여한다고 28일 공시했다.

신주 배정 기준일 기준 삼성중공업은 16.0%를 보유한 삼성전자가 최대주주로 있으며 삼성생명 3.1%, 삼성전기 2.2% 등도 지분을 보유했다. 이들은 각각 1710억원, 328억원, 232억원 등을 출자한다.

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 746,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 274,688 전일가 750,000 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감[단독] 권영수號 LG엔솔, 배터리 설비 교체…삼성·SK 공법도 도입 9월에도 中 CATL 배터리 독주…SK이노 5위 수성 close , 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 3,500 등락률 -2.90% 거래량 628,269 전일가 120,500 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 "다시 출근" … 옷장 열어보니 골프복·레깅스만 한가득[클릭 e종목] 삼성물산, 실적은 줄었지만..[클릭 e종목]삼성물산, 상사·패션 등 구조적 이익개선 뚜렷 close , 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 24,100 전일대비 500 등락률 -2.03% 거래량 253,501 전일가 24,600 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 제일기획, 3분기 영업이익 702억원…전년比 18%↑'사상최대 실적행진' 광고株 목표가 줄상향[클릭e종목]"제일기획, 4분기 사상 최대 실적 예상…목표가↑" close 도 유상증자에 참여키로 하면서 이들 6개 계열사의 출자 금액은 총 2335억원에 달한다. 여기에 사전청약에서 117% 청약률을 기록했던 우리사주조합도 2천565억원 규모로 청약에 참여하는 만큼 다른 주주들도 적극 청약에 나설 것으로 보고 있다.

삼성중공업은 지난 25일 신주 발행가액을 5130원으로 확정하며 유상증자를 통해 1조2825억원의 자금 확보에 나섰다. 28~29일 구주주를 대상으로 청약을 받고, 다음달 2~3일에 일반공모 청약을 진행한다.

