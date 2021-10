[아시아경제 이민우 기자] 독일 연방 고용청은 28일 독일 실업률이 5.4%를 기록했다고 발표했다. 전월 대비 0.1%포인트 하락한 수치로 예상치에 부합했다.

실업인구는 3만9000명 감소했다. 시장 예상치 2만명을 웃도는 규모다.

