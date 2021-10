[컨콜] 한조해 "올해 수주 선박 65%가 DF…외부 엔진수요도 늘어"

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 2,500 등락률 -2.39% 거래량 416,422 전일가 104,500 2021.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대重지주, 3Q 영업익 3018억원…전년比 199%↑(상보)한국조선해양, LNG 추진 PC선 4척 건조계약한국조선해양, LNG추진 PC선 4척 3826억원 수주 close 3분기 경영실적 컨퍼런스콜

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr