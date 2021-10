[컨콜] 한화솔루션 "4분기에도 태양광 적자 전망"

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,500 전일대비 1,150 등락률 -2.70% 거래량 1,216,149 전일가 42,650 2021.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 한화솔루션 "큐셀 부문 내년 흑자전환 목표"한화솔루션, 3Q 1784억…전년比 23.5% ↓[클릭 e종목]가성소다 가격 급등…한화솔루션·롯데정밀화학 반사 수혜 close 은 28일 진행된 3분기 실적 콘퍼런스 콜에서 "원가나 물류비가 높은 수준으로 유지되고 있어 4분기에도 적자를 기록할 것으로 전망한다"고 밝혔다.

이어 "하반기의 감산 부분을 고려했을 때 연간 외부 모듈 판매량에 대한 가이던스는 9GW(기가와트)에서 8GW로 하향 조정한다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr