신한금융투자 ‘신나고 금융시장 포럼’ 개최

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 2022년 국내외 금융시장과 주요 산업을 전망하는 ‘신나고 금융시장 포럼’을 유튜브 생방송으로 11월 3일과 4일 개최한다고 28일 밝혔다.

‘신나고(신한 라이브 고고) 금융시장 포럼’은 2022년 경제 및 금융시장을 전망하는 첫째날(11월 3일)과 내년도 주요 산업 동향을 살펴보는 둘째날(11월 4일)로 나뉘어 진행된다.

11월 3일 진행되는 ‘신나고 금융시장 포럼’ 첫째 날은 1부(오후 1시 30분 ~ 오후 3시 10분)와 2부(오후 3시 20분 ~ 오후 4시 50분)로 나뉘어 진행된다. 1부에서는 경제 및 외환 시장 전망, 국내외 주식 전망을 발표하고 2부에서는 국내외 채권, 크레딧 전략과 대체투자전략을 알아보는 시간을 갖는다.

2022년 주요 산업 전망을 살펴보는 둘째 날은 11월 4일 오후 1시 30분부터 오후 5시까지 진행된다. IT와 모빌리티, 중화학, 금융 및 플랫폼, 소비재와 혁신성장 등 네 가지 주요 산업 카테고리에 포함된 각 업종의 전망과 업종 내 주요 유망 투자 종목을 추천한다.

윤창용 신한금융투자 리서치 센터장은 “2022년은 코로나 이후 새로운 경제 질서에 대해 깊은 고민과 함께 발 빠른 대응이 필요한 시기”라며 “공급 병목 심화에 따른 미국 중심 공급망 재구축과 선부론에서 공부론으로 전환한 중국 정책 방향이 야기할 파장도 면밀한 분석이 요구된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr