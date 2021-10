[아시아경제 성기호 기자] 케이뱅크가 다음달 1일부터 파킹통장인 ‘플러스박스’ 현재 0.5%인 기본금리를 0.3%포인트 인상해 연 0.8% 금리 적용한다고 28일 밝혔다.

케이뱅크의 파킹통장인 '플러스박스'는 은행권 최고한도인 3억원을 제공하고 하루만 맡겨도 조건 없이 금리 받을 수 있어 전 연령대에 인기를 얻고 있는 상품이다.

특히 목적에 따라 최대 10개까지 ‘통장 쪼개기’가 가능하고 연결 입출금 통장에서 다양한 플러스박스로 자동이체도 가능하다. 또 매주 같은 요일 또는 매월 같은 날짜에 정해진 금액을 이체하는 기능을 가지고 있다.

케이뱅크 관계자는 "투자에 관심이 많은 2030과 안정적인 자금 관리 원하는 4050에 인기가 많은 플러스박스의 금리를 인상하게 됐다"며, "앞으로도 고객 혜택을 제공할 할 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

