이마트, 연중 최대 '쓱데이' 행사…“한우·샤인머스캣 반값 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 30일과 31일 이마트 연중 최대 행사인 ‘쓱데이’를 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 행사에서는 신선식품, 가전제품 등 다양한 행사상품을 파격적인 가격에 선보인다. 계란은 도매가보다 10% 이상 저렴하게 판매한다. 아르헨티나산 오징어는 67%, 샤인머스캣은 행사 카드 결제 시 50% 이상 할인된 가격에 선보인다. 한우는 29일부터 다음달 1일까지 50% 할인한다.

품목별 파격가, 전품목 1+1 혹은 50% 할인, 일자별 특가 등 다양한 혜택도 준비했다. 닌텐도 스위치 럭키박스는 한정수량으로 행사카드 결제 시 할인가에 선보인다. 또한 인기 식품류 전품목을 1+1 판매하며, 필수 생활용품 전품목을 2개 구매 시 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이마트 관계자는 "이제는 대한민국 쇼핑의 대명사가 된 쓱데이 기간 동안 더욱 많은 고객들이 만족할 수 있도록 1년여간 철저히 준비했다"며 "특히 올해는 행사 특가 이외에도 친환경 등 다양한 테마를 준비해 고객들께서 다양한 재미를 누릴 수 있도록 했다"고 말했다.

