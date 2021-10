[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆기아=회사 주식 지급 목적 자기주식 375억원 취득 결정

◆남양유업=한앤컴퍼니의 최대주주에 대한 의결권행사 금지가처분 신청 법원서 인용

◆삼성전기=삼성중공업 주주배정 유상증자 참여로 232억원 출자

◆SK케미칼=에이치디씨현대이피에 기계장치 및 울산시 토지 일부 1220억원 처분 결정

◆세원이앤씨=운영 자금 목적 80억원 유상증자 결정

◆효성중공업=Hyosung HICO 채무 350억원 보증 결정

◆풀무원=미국법인이 풀무원 푸드 미국법인 취득 위해 467억원 유상증자 결정

