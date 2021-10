㈜두산 사업부문 총괄에 문홍성 사장 내정

[아시아경제 정현진 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 500 등락률 -0.46% 거래량 88,354 전일가 109,000 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 두산, 임직원 '착한 걷기'로 사회공헌 나선다두산연강재단, 두산연강예술상 시상식 개최…"젊은 예술가 지원"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 그룹이 ㈜ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 500 등락률 -0.46% 거래량 88,354 전일가 109,000 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 두산, 임직원 '착한 걷기'로 사회공헌 나선다두산연강재단, 두산연강예술상 시상식 개최…"젊은 예술가 지원"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 에서 미래전략과 신사업을 담당했던 문홍성 사장을 회사 사업 전체 총괄(CBO)에 임명했다.

27일 두산그룹에 따르면 두산은 이날 최고전략책임자(CSO)였던 문 사장을 CBO에 선임했다. 문 CBO는 전자 BG를 비롯한 ㈜두산 내 사업부와 두산로보틱스, 두산모빌리티이노베이션, 두산로지스틱스솔루션 등 신사업을 총괄하게 된다.

문 CBO는 올해 초부터 로봇·수소드론·물류 등 두산의 3대 신사업을 총괄하는 신사업 부문을 이끌어왔다.

문 CBO는 서울대 경제학과를 졸업, 행정고시 31회로 공직을 시작해 옛 재정경제부에서 국제기구과장, 금융협력과장, 외화자금과장 등을 지냈다. 2010년 ㈜두산으로 옮겨 지주부문 전략지원실에서 전무와 부사장을 역임했으며, 이어 그룹의 경제연구소 역할을 담당하는 두산DLI 대표를 거쳐 2019년 두산 사장으로 복귀했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr