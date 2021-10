다양한 컨설팅 통해 면접 자신감 높여

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군 일자리 통합지원센터는 27일 관내 청년들을 대상으로 ‘성공 면접 이미지 메이킹 취업특강’을 진행했다고 밝혔다.

이번 특강에서는 참여자들이 면접 시 자신감을 높여 취업 역량을 강화할 수 있도록 신뢰감을 높이는 이미지 메이킹, 퍼스널 컬러를 통한 본인에게 맞는 이미지 찾기 등 컨설팅을 제공했다.

교육을 진행한 담양군 일자리 통합지원센터는 군민의 취업률을 증가시키고 구직자에게 맞춤형 일자리 지원 서비스를 제공하기 위한 시설로 구직자 취업역량 강화를 위한 교육부터 일자리 알선, 사후관리까지 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

