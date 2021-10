영산강유역환경청, 유해화학물질 운반차량 안전 캠페인

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 영산강유역환경청(청장 류연기) 여수화학재난합동방재센터 환경팀은 27일 지에스칼텍스 여수공장 및 여수탱크터미날에서 유해화학물질 운반차량을 대상으로 안전운반 캠페인을 진행했다.

주요 홍보 내용은 유해화학물질 운반 시 주의사항, 운반차량 점검표 활용, 유해화학물질 필수점검 사항, 안전운전 안내서 등이다.

화학물질 유통량 상위 15개 사업장에는 '출발 전 화학물질 확인, 출발 후 안전운전'이라는 현수막을 게시했고, 운반자 안전 의식 개선과 운반차량에 의한 화학사고 예방을 위한 목적으로 실시했다.

이 캠페인을 통해 여수산단에서 발생하는 운반차량에 의한 화학사고를 줄이는데 기여할 것으로 기대하고 있다.

최우진 환경팀장은 “유해화학물질 운반차량에 의한 사고를 줄이는 노력을 취급 사업장과 함께 지속적으로 할 것이며, 이번 캠페인을 통해 도로 위에서 발생하는 화학사고가 근절되길 기대한다”고 말했다.

