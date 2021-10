[아시아경제 이기민 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 1,432,055 전일가 84,800 2021.10.27 15:04 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 기아 "내년 EV6 10만대 판매 예측" 반도체 위기 뚫고 선방한 기아, 3분기 영업익 1.3조원(종합)기아차, 3Q 영업익 1.3조…579% 급증 close 는 27일 열린 올해 3분기 경영 실적 컨퍼런스콜에서 "9월이 (차량용 반도체 공급 관련) 가장 어려운 시기로 보여지고. 9월보다는 현재 10월이 낫다"며 "11월, 12월 잔여 기간도 10월보다는 나아질 걸로 예측한다"고 밝혔다.

