[아시아경제 박준이 기자] KD는 스카이개발 주식회사에 대해 283억 규모의 채무보증을 결정했다고 26일 공시했다.

이는 자기자본 대비 60.43%에 해당한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr