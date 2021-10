[아시아경제 박준이 기자] JB금융지주 JB금융지주 175330 | 코스피 증권정보 현재가 8,930 전일대비 130 등락률 -1.43% 거래량 676,143 전일가 9,060 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 기준금리 인상에 은행주 들썩…더 날아오를까지방금융지주 역대급 실적...증권가는 목표주가 줄상향금리상승기엔 무조건 은행주? close 는 자회사인 JB우리캐피탈이 중간배당으로 보통주 1주당 173.7원, 총 200억 규모의 현금 배당을 결정했다고 26일 공시했다.

