나주시, 혁신산단에 한국전기설비시험연구원 개원

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 26일 나주 혁신산단에서 한국전기설비시험연구원 개원식을 개최했다고 밝혔다.

연구원은 정부 국정과제인 ‘고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축사업’의 일환으로 국비 100억원, 도·시비 69억원, 민간부담금(한국전기산업진흥회·전기연구원) 35억원 등 204억원을 투입해 나주 혁신산단에 건립됐다.

이 시설은 배전급(22.9kV·킬로볼트) 전력기자재의 실증 및 참고(예비)시험 인프라 구축을 통해 에너지밸리 입주기업의 시험적체 해소 및 기술개발을 지원한다.

고전압 시험동, EMC(Electro Magnetic Compatibility·전자기파 적합성) 시험동을 비롯해 절연 및 환경 특성, 전자기 적합성, 신뢰성 평가 시험 등을 수행하기 위한 총 23종의 시험 설비가 구축됐다.

연구원은 전력기자재 제품 인증 시험을 위한 원스톱 서비스 지원을 통해 에너지밸리 입주기업의 애로를 해소하고 신제품 상용화와 세계시장 수출 경쟁력 확보에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

여기에 전남도와 나주시, 한국전력 등 에너지공기업과의 산·학·연 협력 체계를 통해 전력기자재 업체의 연구개발, 실증 및 시험환경 개선을 위한 신규·후속사업 발굴에도 적극 나설 계획이다.

이날 개원식에는 김영록 전남도지사, 신정훈 국회의원, 강인규 나주시장, 주영진 산업통상자원부 산업정책실장, 정승일 한전사장, 명성호 전기연구원장, 한국전기산업진흥회 장세창 명예회장 등 50여명이 참석했다.

강인규 시장은 “연구원은 에너지밸리 전력기자재 중소기업의 기술력 향상과 수출 경쟁력 확보를 통해 기업의 안정적인 성장을 뒷받침하게 될 것이다”며 “앞으로도 정부와 전남도, 한전을 비롯한 에너지공기업 등 산·학·연 기관의 역량을 결집해 나주에 글로벌 에너지신산업 생태계를 조성해가겠다”고 말했다.

