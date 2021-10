'신기술 상용화 앞당긴다'…인천경제자유구역, 스타트업 실증 공간으로 주목

삼성바이오·센트럴파크 호수·인천스타트업파크 등에서 실증 한창

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역이 국내 스타트업(신생 벤처기업)들의 실증 메카로 급부상하고 있다.

인천경제자유구역청과 인천테크노파크는 스타트업들의 기술 상용화를 돕는 실증 프로그램 지원 대상으로 5개사를 선정, 자금과 자원(공간)을 지원한다고 26일 밝혔다.

실증은 공간·데이터·인프라 등의 자원을 활용해 스타트업의 제품이나 서비스를 실제 운영 환경에서 시험·검증하는 절차다.

지난 8월 혁신성장 유형 벤처기업 인증을 획득한 ㈜에이블랩스는 지능형 액체 핸들링 로봇 제조와 관련 소프트웨어 기술을 보유한 기업이다. 이 업체는 송도국제도시 내 삼성바이오로직스 생산시설에서 실증을 진행하며, 성공시 기존 외국산 장비 대비 가격을 절반 이하로 낮춘 장비 국산화가 가능해질 것으로 기대된다.

또 ㈜별따러가자는 이륜차(오토바이)들의 운행 데이터를 수집해 안전운전 등을 판단하는 솔루션을 테스트한다. 이 기술은 라이더들의 안전운전 보상 기준으로 활용될 수 있어 민간 보험사 등이 실증 결과에 주목하고 있다.

㈜쉐코도는 부유물을 수거해 바다를 정화하는 반잠수 구조체 로봇을 송도국제도시에서 시범 운영한다. 이 업체는 기존 정화장치보다 10배 이상 빠른 속도로 부유물을 제거할 수 있는지 검증하고 성능이 입증되면 오존을 활용한 정화 기능도 테스트할 계획이다.

㈜브이스페이스는 송도국제도시 내 인천스타트업파크에 전동 오토바이 5대와 배터리 3개를 동시에 충전·교환할 수 있는 스테이션을 설치, 서비스 상용화를 위한 테스트를 진행한다.

아울러 인천스타트업파크 지상의 각 층에서는 ㈜위드라이브가 증강현실 등을 활용한 보행자 네비게이션 앱 /워크인(Walkin)'의 성능을 검증한다. 목적지를 입력해 휴대전화 전면부 디스플레이를 통해 이동경로를 실시간 안내 받을 수 있는지 확인하는 것이다.

업계에서는 인천경제자유구역 내 공항과 항만이 있고 국내 최고 수준의 스마트시티가 구축돼 실증 공간으로 최적의 조건을 갖춘 것으로 보고 있다.

또 인천경제청·인천국제공항공사·인천도시공사·인천교통공사 등 공공기관들이 스타트업 실증 지원에 적극 나서고 있는 것도 강점으로 꼽힌다.

이원재 인천경제청장은 "앞으로 공간, 인프라·플랫폼, 데이터, 전문가 등 실증 자원을 추가로 확보해 스타트업들이 제품과 서비스를 조기에 상용화할 수 있도록 적극 돕겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr