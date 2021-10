위메프, 10월 인기 트렌드 상품 모아 '이달의 핫 키워드' 기획전

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 최근 이용자가 많이 찾아본 키워드를 선정해 연관 상품을 큐레이션한다.

위메프는 27~31일까지 '이달의 핫 키워드' 기획전을 열고, 인기 급상승 키워드를 토대로 한 트렌드 상품을 선보인다.

10월 인기 키워드로 △핼러윈 △방한 용품 △2021햅쌀 △김장 준비 △겨울 패션 등이 선정됐다. 10월 마지막 주 핼러윈 데이를 앞두고 파티를 준비하는 이들의 수요와 최근 갑자기 쌀쌀해진 날씨로 서둘러 겨울을 대비하는 이들이 증가한 것으로 분석했다.

주요 상품은 △핼러윈 풍선 6입 1500원 △BYC 발열내의 남성용 5900원 △2021년 햅쌀 고향쌀 10㎏ 3만4900원 △충북 괴산 배추 20㎏ 3만4900원 등이다.

트렌드 키워드 연관 상품을 정해진 시간에 한정 수량으로 초특가에 판매하는 '타임 세일'도 진행한다. 타임 세일은 27일 0시와 12시에 공개한다.

타임세일 대표 상품은 △키리아 ALL 국내생산 KF94 대형 새부리형 마스크 100매 1만9900원 △해남 꿀밤고구마 한입 3㎏ 3900원 △셀퓨전씨 약산성 패리어 크림 55㎖ 9920원 △보가 수제화 에코레더 앵클부츠 1만5920원 등이다.

