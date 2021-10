삼성카드, '삼성 햇살론카드' 출시…쇼핑·의료 등 최대 15% 할인

할인점·편의점·병원 등 최대 15% 할인

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 신용카드 발급이 어려운 고객의 금융상품 선택권 확대를 위해 서민금융진흥원의 보증을 통해 신청 가능한 카드 상품인 '삼성 햇살론카드'를 출시한다고 26일 밝혔다.

오는 27일 출시예정인 이 카드는 쇼핑, 생활 편의 영역, 의료에서 최대 15% 결제일 할인 혜택을 제공한다.

먼저 쇼핑에서는 할인점, 온라인쇼핑몰, 올리브영, 다이소에서 전월 이용금액에 따라 통합으로 최대 15% 결제일 할인이 월 7000원까지 제공된다. 또 생활 편의 영역은 커피전문점, 편의점, 배달앱, 신선식품 배송대상 가맹점에서 전월 이용금액에 따라 통합으로 최대 15% 결제일 할인을 월 7000원까지 받을 수 있다. 이외에도 병원, 의원, 약국, 동물병원에서 이용 시 전월 이용금액에 따라 통합 최대 15% 결제일 할인이 월 7000원까지 제공된다.

이 카드는 전월 이용금액이 30만원 이상인 경우, 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 왓챠, 멜론, FLO 등 스트리밍 이용료를 건별 6000원 이상 정기결제하면 30% 결제일 할인을 월 최대 3000원까지 받아볼 수 있다.

연회비는 5000원이다. 국내전용 상품으로 서민금융진흥원에 보증 신청 후 심사를 거쳐 보증 약정을 체결한 경우 삼성카드 홈페이지나 애플리케이션(앱)을 통해 신청할 수 있다.

삼성카드 관계자는 "신용카드 발급이 어려운 고객의 금융상품 선택권 확대라는 정부 취지에 동참하기 위해 '삼성 햇살론카드'를 출시하게 됐다"며 "앞으로도 고객들을위한 다양한 서비스를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

