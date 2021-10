롯데백화점·마트, 겨울학기 문화센터 회원모집 시작

롯데百, 27일부터 선착순 '겨울학기 문화센터 회원모집'

Lifestyle LAB 매거진 창간, '일상과 예술의 균형' 콘텐츠 소개



[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 오는 27일부터 '2021년 겨울학기 문화센터 회원모집'을 시작한다고 26일 밝혔다. 겨울학기는 오는 12월1일부터 내년 2월28일까지 운영하며, 회원 모집은 선착순으로 진행된다.

올해 겨울학기는 '단계적 일상회복(위드 코로나)' 시대에 대한 기대감을 반영해 코로나 이후 처음으로 영아 및 임산부 수업을 포함한 전 강좌 카테고리를 개설했다. 가을 학기 대비 강좌 수도 10% 이상 늘렸다. 지난 가을학기에도 여름학기 대비 회원 수가 15% 이상 증가하는 등 점차 일상을 회복해 가는 만큼, 수요가 높아지고 있는 오프라인 강좌를 확대 개설하고 일상 깊게 자리 잡은 비대면 트렌드에 맞는 온라인 강좌도 다양하게 준비했다는 설명이다.

대표적으로 오프라인 강좌로는 바인하우스 청담에서 진행하는 '당신의 칵테일 취향을 찾아주는 커스텀 칵테일'과 박선영 칼럼니스트의 '나만의 취향으로 만드는 나만의 공간', 온라인 강좌로는 '트렌드코리아2022와 함께 미리 준비하는 2022년', '나는 미술관에서 투자를 배웠다' 저자가 들려주는 '아트테크 이야기', 메타버스에 친숙하지 못한 세대들을 위한 '나만 몰라 메타버스' 등이 진행된다.

최근 2030 회원이 늘면서 'Lifestyle LAB 매거진'을 처음으로 발행한다. 올해 롯데문화센터의 2030 회원 구성비는 41%로 전년 보다 6%포인트 증가했다. 매거진에서는 '일상과 예술의 균형'이라는 주제로 다양한 콘텐츠를 소개할 예정이다. 내년에는 구독 서비스까지 확대할 계획이다.

한편 롯데마트도 오는 28일 전국 문화센터 55개점에서 '겨울학기 문화센터 회원모집'을 시작한다. 지속되는 코로나19에 지친 고객들을 위한 심리치료 프로그램을 강화하고 위드 코로나를 맞아 주말 특강을 확대했다.

롯데쇼핑의 여성 우울증 인식 개선 캠페인인 '리조이스(Rejoice)' 심리 상담소의 전문 상담사와 함께하는 온라인 소수정예 심리치료 프로그램을 16개점에서 처음으로 선보인다. 성격 기질, 자녀 양육, 가족 관계 등 일상 생활과 직접 연결된 주제를 3회 동안 다룬다. 미술 심리 치료 커리큘럼도 각 점포별로 준비됐다.

위드 코로나를 맞아 주말 특강 강좌를 포함, 오프라인 강좌를 400여개로 대폭 확대한다. 크리스마스 시즌에 걸맞은 막대트리, 눈꽃 비누, 스노우볼 만들기부터 신년운세 타로, 머그컵 만들기 등 주말에 가족과 함께 즐길 수 있는 체험형 특강이 준비됐다.

영유아들을 위해 오프라인에서 친구들을 사귈 수 있는 신규 강좌도 다양하게 선보인다. 독일 조기음악교육을 바탕으로 개발된 '대교에듀캠프'의 유아합창 프로그램인 '킨더코어'는 은평점과 송파점 시범 운영을 시작으로 전국으로 확대 운영할 계획이다. 미술로 한글을 배우는 '레인보우 아트' 퍼포먼스는 다양한 주제와 재료로 자유롭게 표현력을 기르는 통합 미술 전문 프로그램이다.

11월30일까지 온라인으로 정규 강좌 접수 시에는 ID당 1만원 할인 혜택도 제공한다.

