"세탁과 건조를 한번에" 위니아딤채, '스마트 패키지' 출시

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,890 2021.10.26 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화" close 가 1인 가구와 소형 가구의 니즈를 반영해 좁은 공간에서도 세탁과 건조를 한 번에 해결해주는 '위니아 스마트 패키지'를 출시했다고 26일 밝혔다.

이 패키지는 드럼세탁기 12㎏과 저온제습 건조기 10㎏, 두 제품을 위·아래 직렬 배치할 수 있도록 돕는 스마트 키트로 구성됐다. 직렬 배치를 통해 좁은 공간에서도 제품을 손쉽게 설치, 사용할 수 있는 것이 특징이다. 서랍 형식의 스마트 키트를 이용하면 세탁물이나 세제 등을 편하게 거치할 수 있으며 최대 16㎏까지 하중을 견딜 수 있다.

패키지 하단에 위치한 드럼세탁기는 빨래판 형상의 리프터와 별 모양 세탁조의 스타드럼이 입체 물살을 만들어 공기방울과 함께 세탁력을 높여준다. 옷감과 상황에 따라 16가지 맞춤 세탁이 가능하며 간편 통세척을 통해 2차 오염을 방지해준다. 건조기는 저온 건조 방식의 인버터 히트펌프를 사용해 옷감 손상은 최소화하고 세탁물을 건조해준다. 16가지 맞춤 코스로 옷감 특성에 따라 건조할 수 있다.

에너지 소비효율 1등급에 고효율 인버터 컴프레서로 전기료 부담을 줄여준다고 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,890 2021.10.26 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화" close 는 설명했다.

위니아 스마트 패키지는 모던한 디자인에 화이트, 실버, 다크실버 3가지 색상으로 구성됐다. 출고가는 170만~190만원대로 위니아 전문점과 위니아e샵을 비롯해 할인점, 온라인에서 구매할 수 있다.

위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,890 2021.10.26 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화" close 관계자는 "이번 패키지 제품을 시작으로 의류 케어 가전 라인업을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr