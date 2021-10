스타필드, 쓱데이 맞아 모빌리티 쇼…“초경량 헬리콥터부터 슈퍼카까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계프라퍼티는 오는 31일까지 ‘대한민국 쓱데이’를 맞아 스타필드 전 지점에서 다채로운 전시와 체험 이벤트, 쇼핑 행사를 진행한다고 26일 밝혔다.

스타필드 하남은 지난해보다 한층 업그레이드된 ‘모빌리티 쇼’를 준비했다. 백화점 앞 야외 광장에서는 초경량 헬리콥터를 만나볼 수 있다. 벨기에 디날리사의 ‘H3 Sport’ 모델로 기동성이 뛰어난 2인승 항공기다. 행사 기간에 구매 시 할인 혜택과 교육 비행 30시간을 제공한다. 벤츠, 포르쉐, BMW, 볼보 등의 인기 차량도 관람, 시승할 수 있다.

스타필드 고양에서는 전 세계에서 단 500대 한정 수량 생산된 스페셜 모델 부가티 시론을 준비했다. 향수 및 방향제 등을 선보이는 프레그런스 테스팅 브랜드 ‘에이오지’가 선보이는 전시 팝업스토어로, 센트럴 아트리움에서 극히 희소한 슈퍼카를 체험하고 차량용 방향제와 향수 등을 시향하고 구매할 수 있다. 야외 동측 광장에는 ‘라라클래식’과 함께 영암의 F1 경기장 컨셉의 드라이빙 체험장을 만들었다.

스타필드 안성은 BMW와 함께 전시, 시승 이벤트를 연다. 고메 아트리움에서 BMW 차량 시승 행사 및 사회관계망서비스(SNS) 포토 이벤트 체험을 즐길 수 있다.

신세계프라퍼티 관계자는 “일 년에 단 한 번 있는 쇼핑 축제 쓱데이를 맞아 다른 곳에서 볼 수 없는 이색 볼거리와 체험공간, 특별한 혜택을 다채롭게 마련했다”고 말했다.

