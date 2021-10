GC녹십자랩셀, 역대 최대실적 발표… 영업익 100억원 돌파

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 99,500 전일대비 700 등락률 -0.70% 거래량 99,302 전일가 100,200 2021.10.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 녹십자랩셀, 3분기 영업익 103억...전년比 253.1% ↑[특징주]녹십자랩셀, 관계사 고형암 세포치료제 전임상 발표 기대감…'상승'녹십자랩셀, 170억 규모 단기차입금 증가 결정 close 이 역대 최대 분기실적을 발표했다.

GC녹십자랩셀은 올해 3분기 잠정 경영실적(연결재무제표 기준)을 집계한 결과 매출 383억원, 영업이익 103억원의 실적을 기록했다고 25일 공시했다. 이는 전년동기 대비해 매출은 60%, 영업이익은 253% 증가한 성과다.

매출액과 영업이익 모두 GC녹십자랩셀의 역대 최대치이고, 특히 분기 영업이익이 100억원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 영업이익률은 27%로 전년동기 보다 15%포인트 개선됐다. 회사 측은 "본격적으로 유입되기 시작한 기술이전료 매출이 호실적을 견인했다"며 "미래 투자인 연구개발(R&D) 비용을 늘렸지만 외형을 키워 규모의 경제 효과를 봤다"고 평가했다.

GC녹십자랩셀 관계자는 “합병을 통한 중장기적 시너지 도출은 물론 단기 수익성 개선에도 지속적으로 집중해 나갈 예정”이라고 말했다.

한편 GC녹십자랩셀은 GC녹십자셀을 흡수합병해 다음달 1일 지씨셀(GC Cell)로 법인명을 바꾼다. 합병으로 인한 신주상장은 다음달 17일 예정이다.

