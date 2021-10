함양군, 농촌 취약계층 돌봄·치유·일자리 제공에 앞장

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 사회적 약자의 돌봄과 치유, 교육, 일자리를 제공하는 사회적 농업이 활성화에 앞장서고 있다고 25일 밝혔다.

사회적 농업은 장애인, 고령자, 아동 등 취약계층의 사람들에게 농업을 통해 돌봄, 교육, 고용 등의 기능을 지원하는 활동으로 농촌공동체를 활성화하고 고용을 창출하는 효과가 있다.

군은 사회적 농업 활성화를 위해 지난 4월 군내 농업회사법인 호미랑 과 경남 광역정신건강복지센터, 함양군보건소가 사회적 농업을 활용한 사회적 약자의 재활과 사회복귀를 위한 협약을 체결했다.

이후 정신건강복지센터 등록 회원 10여 명을 대상으로 매주 목요일 총 16회에 걸쳐 식용 꽃을 활용한 떡 만들기, 야생 꽃 압화공예, 허브 삽목 등의 사회적 농업 활동을 펼치고 있다.

군 관계자는 “농촌 취약계층을 위한 사회적 복지 서비스를 제공하는 사회적 농업이 중요하다”고 강조하며 “사회적 농장들이 자체적인 운영 역량을 마련하도록 최선의 노력을 하겠다”고 밝혔다.

