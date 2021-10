3분기 中企 수출 288억불 '역대 최대'…"올해 내내 신기록 경신"

중기부 '2021년 3분기 중소기업 수출'

올해 1~3분기 사상 최대…11개월 연속 성장

"누적 1000억 달러 돌파 위해 지원할 것"

[아시아경제 김보경 기자] 올해 중소기업 수출 실적이 1~3분기 내내 역대 최대치를 달성하며 신기록을 이어가고 있다. 특히 3분기 반도체 수출은 전년 동기 대비 48.2% 증가하며 역대급을 기록했고, 온라인 플랫폼이 발달한 국가를 중심으로 온라인 수출이 42% 늘었다.

25일 중소벤처기업부는 이러한 내용의 2021년 3분기 중소기업 수출 동향을 발표했다. 이 기간 중소기업 수출은 전년 동기 대비 13.2% 증가한 288억달러로, 3분기 기준으로 2010년 통계 작성 이래 역대 최대 규모다. 분기 기준으로는 지난해 2분기(295억달러)에 이어 2위를 기록했다.

중기부 관계자는 "올해 1, 2분기 분기별 수출 역대 최대치를 기록한데 이어 3분기에도 최대치를 경신하면서 올해 중소기업 수출은 신기록을 이어가는 성과를 보였다"고 밝혔다. 월별 수출 실적도 지난해 11월부터 11개월 연속 성장세를 이어갔다.

품목별로 보면 전기차 배터리 분리막과 스마트폰용 디스플레이 생산 확대에 따른 수출 증가로 플라스틱 제품(14억6000만 달러)은 분기 최대 실적을 기록했다. 화장품(12억4000만 달러)은 미국·일본 수출이 견조한 증가세이나, 8월부터 중국의 화장품 수입 규제 강화로 감소세로 전환했다.

반도체 시장 호황, 국제유가 상승에 따른 수출 수혜 현상도 나타났다. 반도체(8억7000만 달러)와 반도체 제조용장비(10억9000만 달러)는 각각 전년 동기 대비 48.2%, 47.5% 증가했다. 합성수지는 수출단가 상승, 포장용기·비닐 등의 수요 증가로 전년 동기 대비 44.4% 늘어 10억1000만 달러 수출을 기록했다. 2014년 4분기 이후 최대 실적이다.

자동차 운반선 부족 문제로 막혔던 중고차 수출이 정상화되며 자동차 부문 역시 61.5% 늘어난 7억1000만 달러를 나타냈다.

국가별 수출을 보면, 반도체 생산 자립을 위해 투자를 확대한 중국이 62억7000만 달러로 압도적 1위를 차지했다. 미국(38억8000만 달러)은 플라스틱 제품, 화장품, 기기·장비류 품목 호조세로 16개월 연속 증가했다.

수출 상위 10대 국가 중에선 대만(8억2000만 달러)과 태국(6억5000만 달러)이 20%대 이상의 성장세를 나타냈다. 대만은 반도체 관련 품목 호조, 태국은 코로나19 확산에 따른 의약품·기타정밀화학제품 수요 증가가 영향을 미쳤다.

3분기 온라인 수출은 전년 동기 대비 42% 증가한 2억9000만 달러를 기록했다. 온라인 수출은 지난해 1월부터 매월 두, 세자릿수 증가율을 보이고 있으며 1~3분기 누계실적(8억5000만 달러)도 74.9% 증가했다.

온라인 수출은 전체 수출에 비해 품목이 한류와 연관된 소비재에 집중되고, 수출국도 글로벌 온라인 플랫폼이 발달한 국가에 집중되는 경향을 보였다. 온라인 수출 상위국가는 일본, 미국, 중국, 싱가포르 순으로 나타났다.

오기웅 중기부 글로벌성장정책관은 "2021년 3분기에는 상반기에 이어 중소기업 수출실적이 역대 최고치를 경신했다"며 "4분기까지 1000억달러를 돌파하고, 사상 최고실적을 달성할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

