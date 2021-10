전주시, 조선 태조 어진 진본 특별 공개

이달 29일부터 내달 18일까지 어진박물관서

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 오는 29일부터 다음달 18일까지 어진박물관에서 국보 제317호 조선태조어진 진본을 특별 공개한다고 25일 밝혔다.

조선태조어진 진본은 현존하는 유일한 조선태조 이성계의 초상화다.

조선 태조의 본향인 전주에 조선 건국 후 1410년 경기전을 건립하고 태조어진을 봉안했으며, 이후 1872년 구본이 낡아 새로 모사된 것이 경기전에 모셔졌다.

진본전시전은 사회적 거리두기 단계에 따라 인원수를 제한하고 발열체크, 손소독, 마스크 착용 등 방역 관리에 만전을 기해 운영된다.

이번 진본전에서는 태조어진 뒤에 펼쳐져 있는 경기전 일월오봉도(도유형문화재 224호)와 왕의 위엄을 높이기 위한 의장물인 용선과 봉선(도유형문화재 271호)도 함께 전시될 예정이다.

기타 자세한 사항은 어진박물관 학예연구실로 문의하면 된다.

