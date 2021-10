[아시아경제 지연진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,900 전일대비 500 등락률 -0.71% 거래량 3,190,861 전일가 70,400 2021.10.25 10:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성 '갤럭시탭S8 울트라'에 노치 들어갈까?외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 [Biz 뷰] 보름 남은 데드라인…美 반도체 정보요구, 막판까지 눈치보는 기업들 close 가 25일 다시 6만원대로 내려앉았다.

삼성전자는 이날 오전 9시51분 기준 전거래일대비 0.71%(500원) 하락한 6만9900원에 거래되고 있다. 개장가부터 7만원 아래에서 거래된 삼성전자는 장중 6만9500원까지 떨어졌다.

삼성전자 주가는 지난 12일 종가 기준 7만원대 아래로 떨어진 이후 15일 7만원선에 복귀해 6거래일간 이를 유지했지만, 이날 다시 6만원대로 주저앉은 것이다.

앞서 대신증권은 이날 삼성증권에 대한 목표주가를 10만원으로 상향 조정했다. 이수빈 연구원은 "비메모리 사업부 가치가 11% 늘어나고 메모리 반도체 가치가 5% 하향 조정된 것을 반영했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr