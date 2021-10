[특징주]파라다이스, 3분기 흑자 전환 전망에 강세

[아시아경제 송화정 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 300 등락률 +1.69% 거래량 533,885 전일가 17,800 2021.10.25 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"파라다이스, 3분기 흑자 전환 전망…4분기도 실적 개선 기대"'위드 코로나' 카지노 수혜주 기대감…中 리스크는 변수 파라다이스, 9월 매출액 95억 전월比 84% ↓ close 가 올해 3분기 흑자 전환할 것이란 전망에 강세다.

25일 오전 9시47분 기준 파라다이스는 전일 대비 350원(1.97%) 상승한 1만8150원에 거래됐다.

3분기 흑자 전환 전망과 4분기 실적 개선 기대감이 주가를 끌어올리는 것으로 풀이된다. 이날 키움증권은 파라다이스의 3분기 매출액이 1221억원으로 전년 동기 대비 34.8% 증가하고 영업이익은 32억원으로 흑자 전환해 시장전망치(컨센서스)를 크게 상회할 것으로 전망했다. 이남수 키움증권 연구원은 "VIP 방문객 8000명, 드롭액(카지노 이용객이 칩으로 바꾼 금액) 4300억원으로 전분기 대비 모두 지표 하락이 발생했으나 홀드율(순매출/드롭액)이 16.4%로 개선되며 카지노 합산 매출액은 760억원으로 추정된다"면서 "4분기에는 단계적 일상 회복(위드 코로나) 시행으로 방문객과 드롭액이 상향되며 안정될 것"이라고 말했다.

