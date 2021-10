'원팀 회동'한 이재명 "이낙연, 아낌없는 격려 해줘…진짜 승부는 이제부터"

"주신 마음 간직하고 4기 민주정부 함께 만들어 가겠다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 더불어민주당 대선 후보 이재명 경기지사가 24일 이낙연 전 대표와 첫 회동을 끝낸 뒤 "진짜 승부는 이제부터"라며 "우리가 가진 유일한 무기는 '단단히 하나로 뭉치는 것'"이라고 강조했다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에 '이낙연 대표님 감사합니다'라는 제목의 글을 올려 "오늘 이낙연 전 대표님을 만나 뵙고 고견 잘 들었다"라며 이같이 말했다.

이 지사는 "이낙연 대표님께서 민주당의 승리와 정권 재창출을 위해 모든 힘을 모아 함께해 주시겠다는 말씀 주셨다"라며 "한마음으로 원팀 정신을 발휘해야 한다면서 아낌없는 격려 말씀 보내주셨다. '원팀'을 넘어 '드림팀'으로 가자는 말씀도 공감했다"라고 밝혔다.

그러면서 이 전 대표와의 회동에 대해 이 지사는 "김대중, 노무현, 문재인 정부를 잇는다는 것, 본선에서 승리하는 것의 중요성과 무게감을 다시 한번 깊이 새기는 자리였다"라며 "역사와 국민 앞에 제게 주어진 책무를 다할 것"이라고 말했다.

이 지사는 또 "이제 드림팀 민주당은 온전히 저의 몫"이라면서 "아직 마음이 다 풀어지지 않은 분들도 계신 줄 안다. 그 심정 충분히 이해한다. 가능하다면 그분들과도 만나 마음을 나누고 싶다. 부족한 점은 채우고 고쳐야 할 점은 고쳐가면서 함께 가겠다"라고 덧붙였다.

아울러 이 지사는 "이낙연 대표님께 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"라며 "늘 든든한 동지로, 선배로 곁에서 함께해달라. 높은 경륜과 식견으로 많이 가르쳐달라. 함께 꼭 잡아주신 손, 따뜻하게 안아주신 마음 늘 깊이 간직하고 4기 민주정부를 함께 만들어 가겠다"라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr