백신 접종완료율 70% 돌파…위드코로나 발판 마련(종합)

[아시아경제 문혜원 기자] 23일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종 완료율이 정부가 단계적 일상회복 전환 기준으로 제시한 70%를 넘어섰다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 백신별 권고 횟수대로 모두 맞은 접종 완료자는 이날 오후 2시 기준으로 누적 3594만5342명으로 잠정 집계됐다.

이는 전체 인구(지난해 12월 기준 5134만9116명)의 70.0%에 해당한다.

정부는 다음 달 초 단계적 일상회복, '위드 코로나'로 방역체계를 전환하는 전제 조건으로 '전 국민 70% 접종 완료(18세 이상 기준 80%)'를 제시해왔다.

접종 완료율 70%를 달성한 이날은 지난 2월26일 국내에서 코로나19 백신 접종이 처음 시작된 이후 240일째, 2차 접종을 시작한 3월20일 이후 218일째 되는 날이다.

이날 0시 기준 접종 완료자는 3563만50명(69.4%)이었는데, 이후 14시간 동안 31만5292명이 추가로 접종을 완료했다.

1차 접종자는 누적 4076만564명으로 전체 인구 대비 79.4%다.

추진단은 지난 1월28일 코로나19 예방접종 계획을 발표하면서 코로나19 통제를 위한 접종률 목표 70%를 제시했다.

정은경 단장은 "국민들께서 본인과 가족은 물론이고 공동체의 건강과 안전을 지키기 위한 참여의식으로 예방접종에 적극적으로 임해주신 덕분에 전 국민 70%가 접종을 완료할 수 있었다"며 "국민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

