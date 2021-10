이재명 "전두환 찬양 윤석열, 한국판 홀로코스트법 제정해 처벌해야"

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 대통령 후보인 이재명 경기도지사가 전두환 씨를 찬양한 윤석열 국민의힘 후보는 한국판 홀로코스트법을 제정해서라도 처벌해야 한다고 주장했다.

이 지사는 22일 5ㆍ18 묘역을 찾아 헌화 참배한 뒤 페이스북을 통해 "광주는 제 사회적 어머니"라며 "80년 5월 광주의 진상을 마주하고 제 인생이 통째로 바뀌었다"고 술회했다.

이어 "저 뿐만이 아니고 지금 이 순간 우리 모두가 누리는 민주주의는 광주의 피가 없었다면 불가능했다"며 "광주를 군화로 짓밟고 헬기로 난사했던 자가 전두환 씨"라고 직격했다.

또 "수많은 무고한 시민들이 군부의 총칼 앞에 희생되셨다"며 "전두환 씨는 내란죄로 사형선고까지 받았고, 대한민국 민주주의를 유린하고 시민을 살해한 자를 찬양하고 옹호하는 행위는 결단코 용서할 수 없다"고 강조했다.

그는 그러면서 "유럽에는 2차 세계대전이 종식된 지 반세기가 지났어도 나치를 찬양하거나 나치범죄를 부인하는 이들을 처벌하는 이른바 '홀로코스트 부인 처벌법'이 존재한다"며 "독일은 5년 이하 징역형이나 벌금형을, 프랑스는 구금형을, 유럽연합도 협약을 통해 최대 3년 징역형을 규정하고 있다"고 소개했다.

이 지사는 따라서 "한국도 이런 '홀로코스트 부정 처벌법'이 필요하다"며 "윤석열 후보가 전두환 씨를 찬양하고도 반성은 커녕 먹는 '사과' 사진으로 2차 가해를 남발 중"이라고 개탄했다.

이어 "그 동안의 비상식적인 발언과 철학으로 봤을 때 새삼스럽지 않지만 전두환 찬양으로 또 다시 아파할 우리 시민께 송구할 뿐"이라고 덧붙였다.

이 지사는 "국가폭력에 의한 범죄는 결코 용납해선 안 된다"며 "공소시효, 소멸시효 모두 배제하고 범죄자가 살아 있는 한, 새로운 범죄가 밝혀질 때마다 엄중히 배상하고 처벌해야 한다"고 주장했다.

