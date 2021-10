쌍용차 인수나선 에디슨모터스 "산은에 7000~8000억 담보 대출 요청"

"스마트 플랫폼 보유…기존 쌍용차 모델 적용시 빠르게 전기차 신차 출시 가능"

[아시아경제 유제훈 기자] 에디슨모터스가 쌍용자동차 인수에 최대 1조6200억원이 소요될 것으로 예측하면서 이 중 7000~8000억원을 KDB산업은행을 통한 담보 대출로 확보하겠다는 구상을 내놨다.

강영권 에디슨모터스 회장은 22일 온라인 기자간담회를 열고 "쌍용차의 자산(평택공장)을 담보로 7000~8000억원 가량을 대출해 달라고 산업은행 측에 요청했다"면서 이같이 밝혔다.

강 회장에 따르면 에디슨모터스는 컨소시엄을 공동 구성한 쎄미시스코, 키스톤프라이빗에쿼티(PE), KCGI와 함께 인수자금 3100억원을 1차 유상증자를 통해 마련할 계획이다. 곧이어 인수 후엔 2차 유상증자(4900~5300억원)와 쌍용차 자산을 담보로 한 대출(7000~8000억원)을 통해 나머지 비용을 조달한단 구상이다.

강 회장은 "인수 대금 3100억원으로 쌍용차의 채무 상당부분이 상환되겠으나, 그래도 공익채권 등 승계해야 할 채무가 7000~8000억원에 이를 것으로 보고 있다"면서 "현재 쌍용차으 ㅣ자산이 2조원 가까이 되는 만큼 이를 토대로 산업은행에 대출을 요청했다"고 전했다.

강 회장은 아울러 산업은행이 지원을 거부할 경우에 대해선 "산업은행이 우리의 회생계획안을 제대로 듣고 기술력을 안다면 당연히 지원해 줄 것으로 본다"면서도 "불발시엔 이자가 다소 높기는 하겠지만 국내 시중은행 또는 일본·유럽계 은행을 통한 담보대출도 가능할 것"이라고 전했다.

강 회장은 아울러 '새우가 고래를 삼켰다'는 세간의 평가를 의식한 듯 에디슨모터스가 보유한 기술력을 강조했다. 그는 "에디슨모터스는 이미 스마트 차량 플랫폼을 설계해 둔 상태로, 기존의 쌍용차 모델을 역설계 해 집어 넣으면 내년 중 전기차 양산이 가능하다"면서 "신차 출시에 통상 4000억원이 든다고 하는데, 우리는 3~5종을 개발하더라도 500~1000억원에 가능한 기술을 갖고 있다"고 말해다.

이어 향후 제품라인업과 관련해선 "일단 쌍용차의 기존 차체는 그대로 활용하고, 내부의 대시보드나 좌석 등을 현대화 할 것"이라면서 "아울러 기존 차에 에디슨모터스가 보유한 스마트 플랫폼을 역설계 해 적용, 전기차로도 판매할 계획을 갖고 있다"고 설명했다.

강 회장은 특히 "현재 쌍용차가 전기차를 내놨지만 1회 충전시 최대 이동거리가 306㎞에 불과한데, 이를 에디슨모터의 스마트 플랫폼으로 대체하면 내년 6~7월까지 이를 450~550㎞로 확대할 수 있다. 체어맨, 렉스턴, 무쏘 등 기존의 축거가 긴 차종의 경우 (스마트 플랫폼을 적용할 경우) 600~800㎞까지도 가능하다"면서 "에디슨모터스는 전기차의 핵심인 모터, 전자제어, 배터리 분야에서 세계적 기술을 보유한 회사"라고 거듭 강조했다.

향후 디자인 전략 등과 관련해서도 강 회장은 "지금까지 실패한 디자인도, 성공한 디자인도 있었는데 이는 오너가 아닌 전문경영인이 경영해왔기 때문"이라면서 "쌍용차를 인수하면 스티브 잡스, 일론 머스크 같은 오너십 있는 경영자가 직접 회사를 경영해 이런일이 없도록 하겠다"고 밝혔다.

