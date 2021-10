[아시아경제 이민우 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,300 전일대비 300 등락률 -0.72% 거래량 278,734 전일가 41,600 2021.10.22 13:39 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]GS건설, 해외수주 성과가 플랜트 매출 공백 방어 요인[클릭 e종목]GS건설, 주택 매출 회복·신사업으로 체질 개선[클릭 e종목] “GS건설, 주택 부문 매출 성장 필요해” close 은 계열사 글로벌워터 솔루션에 80억원을 출자한다고 22일 공시했다. 회사 측은 "글로벌워터 솔루션의 자회사인 GS Inima Environment, S.A.U.가 베트남 수처리업체 PMV의 지분을 인수하기 위해 출자했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr