광주전남중기청, 내달 12일까지 수출유망중소기업 모집

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청(청장 장대교)이 수출유망 중소기업을 발굴, 육성에 나선다.

광주전남중기청은 이달 25일부터 내달 12일까지 ‘2022년도 상반기 수출유망중소기업’을 모집한다고 밝혔다.

수출유망중소기업에 대한 지원 내용은 중기부, 중소벤처기업진흥공단 등 6개 기관의 수출지원사업 참여 시 우대뿐만 아니라, 기술보증기금, 신용보증기금 등 5개 정책금융기관의 여신·보증조건 우대, 농협은행 등 9개 은행의 금리·환율 우대 등 20개 기관으로부터 우대혜택을 받을 수 있다.

모집 신청은 전년도 직·간접 수출실적이 500만 달러 이하인 중소기업이면 모두 신청이 가능하다.

자세한 내용은 수출지원센터 누리집 또는 중기부 누리집 공고란을 통해 확인할 수 있다.

수출유망중소기업은 중소기업의 수출역량과 경쟁력 강화를 지원하기 위해 상·하반기 2회에 거쳐 모집 해오고 있으며, 올 상반기 광주전남지역의 경우 21개사가 지정됐다.

