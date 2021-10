DB손보, GA 영업지원 앱 가동…1분 보장분석 가능

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 66,400 전일대비 400 등락률 -0.60% 거래량 23,345 전일가 66,800 2021.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 금리상승 임박...몸값 오르는 손보주DB손보, 'ESG경영' 협력업체로 확산 상생협약 체결6개 금융그룹 이사회 쏠림현상…말 뿐인 '디지털' close 은 법인대리점(GA) 설계사 영업 편의성을 위해 외부에서도 간편하게 업무 처리가 가능한 스마트폰 전용 'GA 모바일영업지원 애플리케이션 서비스'를 운영한다고 22일 밝혔다.

고객 등록부터 보험계약 체결까지 업무를 스마트폰으로 처리할 수 있으며, 사고접수나 완전판매모니터링 등 계약유지 관련 업무도 이용할 수 있다. 간편인증절차를 도입해 카카오페이 인증을 통한 6자리 숫자(PIN) 입력 만으로 간편하게 로그인 할 수 있다.

고객 등록이나 설계 후 인수심사 요청없이 피보험자 연령과 성별, 병력 고지만으로 심사결과를 조회해 볼 수 있는 스마트심사 기능도 가능하다. 고객과 면담 시 대략적인 심사결과를 볼 수 있어, 표준체 상품과 간편 상품을 비교 설명할 수 있다.

특히 1분 보장분석도 가능하다. 모바일 동의를 한 고객이라면 스마트폰으로 자동 보장분석 후 부족담보 설계까지 한번에 진행이 가능하다.

DB손보 관계자는 "고객 등록부터 계약체결까지 사무실이 아닌 외부에서 모바일로 원스톱 서비스가 가능해 보다 신속하고 간편한 영업지원 서비스를 제공할 수 있다"며 "다각적인 분석을 통해 더욱 쉽고 빠른 영업서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

