[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일

◆ ES큐브 =종속사 태일 흡수합병 결정

◆ 네패스 =종속사 네패스라웨, 1223억원에 반도체용 패키지 생산설비 등 취득 결정

◆ 레고켐바이오 =중국 안텐진바이오로직스와 항체약물복합체(ADC) 공동연구 및 기술이전옵션 계약 체결

◆ KCC건설 =지강에 450억원 규모 채무보증 결정

◆ KCC건설 =홍익이노빌드가 설립예정인 특수목적법인(SPC)에 320억원 규모 채무보증 결정. 같은 규모 담보제공 및 금전대여도 결정

◆ 연이비앤티 =상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ EMW =종속사인 EMW베트남에 29억원 규모 채무보증 결정

◆ 와이오엠 =운영자금 조달 위해 10억원 규모 유상증자 결정

◆ COWON =채권자 장 모씨와 이 모씨가 서울회생법원에 파산 신청. "악의적인 파산 신청으로 판단해 법적 절차에 따라 적극 대응 예정"이라고 밝힘.

◆ 디지캡 =메디칸 외 3인으로 최대주주 변경되는 320억원 규모 주식양수도계약 체결

◆ 파라텍 =베이스에이치디에서 휴림인프라투자조합으로 최대주주 변경

◆ 휴림로봇 =종속사 휴림인프라투자조합이 파라텍 지분 62.75% 135억원가량에 취득 결정

◆ 디지캡 =기타자금 및 운영자금 조달 위해 150억원 규모 유상증자 결정

◆ 에이치엘비 =우회상장 미해당에 22일부터 주권매매거래정지 해제

