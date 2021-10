▶이종수씨 별세, 홍렬(OBS 보도영상팀 기자)·동열(㈜광축 총무부장)·희열·을열·화열·선열·석주씨 부친상 = 21일 오전 3시, 충남 당진중앙장례식장 특실, 발인 23일 오전 9시. 041-358-3000

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.