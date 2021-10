코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회

[아시아경제 박지환 기자] 21일 오후 코스피는 개인의 순매도세에 소폭 하락하며 약보합 흐름을 보이고 있다.

코스피는 오후 2시 4분 기준 전 거래일 대비 2.75포인트(0.09%) 하락한 3010.38에 거래되고 있다. 이날 지수는 장 초반 3008선까지 하락했다가 다시 반등한 이후 등락을 반복하는 흐름을 나타냈다. 오후 들어서는 한때 3025선까지 고점을 높이기도 했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 510억원, 907억원 순매수하며 코스피 하단을 받쳤다. 개인은 1233억원 순매도했다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,499,157 전일가 70,300 2021.10.21 14:36 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2조 팔아치운 외국인, ‘이 종목’ 1조 쓸어담았다!K-브랜드 가치 상위권 '훌쩍'…삼성 5위·현대차 35위美·日·대만 동맹 속도내는데…정부가 나서야 '반도체강국' 지킨다 close 가 전 거래일 대비 0.14% 내린 7만200원을 기록했다. 이외에도 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 96,700 전일대비 1,200 등락률 -1.23% 거래량 1,572,243 전일가 97,900 2021.10.21 14:36 장중(20분지연) 관련기사 美·日·대만 동맹 속도내는데…정부가 나서야 '반도체강국' 지킨다 코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"SK하이닉스, 사회적 가치 창출 중장기 로드맵 영상 공개 close (-1.02%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 357,194 전일가 407,500 2021.10.21 14:36 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"네이버, 3분기 매출 1.7조원…전년비 27%↑코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로 close (-0.12%) 등이 하락했다. 특히 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 806,000 전일대비 34,000 등락률 -4.05% 거래량 208,671 전일가 840,000 2021.10.21 14:36 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로[클릭 e 종목] LG화학 리콜 사태에도 목표주가 유지 close (-3.81%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 723,000 전일대비 4,000 등락률 -0.55% 거래량 181,661 전일가 727,000 2021.10.21 14:36 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감 close (-0.51%) 등 2차전지주를 중심으로 하락세가 나타났다.

코스닥은 전 거래일 보다 4.30포인트(-0.43%) 하락한 997.32에 거래되고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.19%(1.86포인트) 오른 1003.48로 출발했지만 장중 1000선 아래로 내려갔다.

투자자 별로는 개인이 2755억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1811억원, 708억원 순매도 했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 에코프로비엠(-8.60%), 엘앤에프(-8.20%) 등 2차전지주의 낙폭이 컸다. 펄어비스(8.56%), 위메이드(3.61%) 등은 상승했다.

