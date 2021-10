윤석열 "전두환 옹호 아냐… 비판 수용하고 유감 표한다"

"TV토론 끝나면 광주 바로 방문할 생각"

[아시아경제 박준이 기자] 전두환 전 대통령을 옹호하는 발언으로 논란이 된 윤석열 전 검찰총장이 "설명과 비유가 부적절했다는 많은 분들의 지적과 비판을 겸허히 수용하고 유감을 표한다"고 밝혔다.

윤 전 총장은 21일 오전 국민의힘 당사에서 청년 공약을 발표하기에 앞서 이같이 말했다. 그는 "저는 헌법 개정을 할 경우 5.18 정신을 4.19 정신과 마찬가지로 헌법 전문에 넣어야 한다고 계속 강조해 왔다"며 "해운대 당협위원회에서의 제 발언은 (전 전 대통령의) 5공정권을 옹호하거나 찬양한 것은 결코 아니다"라고 해명했다.

그러면서 "각 분야에 널리 전문가를 발굴해서 권한을 위임하고 책임 정치를 하겠다는 뜻"이라고 발언의 의도를 강조했다. 하지만 "앞으로도 낮은 자세로 국민의 뜻을 더 받들어 국민들의 여망인 정권교체를 이루도록 반드시 하겠다"고 덧붙였다.

이어 공약 설명 후 기자들과의 질의응답 자리에서 '유감 표명이 늦은 것이 아니냐'는 지적에 대해 "늦었을 수도 있다"면서도 "어제 5.18 피해자들이 가질 수 있는 트라우마로 인한 상처에 대해서 말씀 드렸다"고 했다. 그는 "제가 어떤 의도로 이야기했던 간에 국민들에게 전달되고 나가는 과정에서 적절치 못했다는 비판이 있으면 그 비판은 수용하는 게 맞기 때문에 오늘 이 자리에서 말씀 드린 것"이라고 거듭 강조했다.

광주 방문 계획에 대해선 "갈 계획을 갖고 있었다"며 "TV토론 일정이 끝나면 바로 방문할 생각"이라고 말했다.

앞서 윤 전 총장은 19일 부산 해운대갑 하태경 국민의힘 의원 사무실을 방문해 전 전 대통령을 언급하며 "군사 쿠데타와 5·18 광주 민주항쟁만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 정치 잘했다는 분도 많다"며 "호남분들도 그런 얘기를 한다"고 발언해 호남권과 정치권의 비판을 샀다.

연일 사죄 표명 요구가 빗발쳤지만 윤 전 총장은 발언의 의도를 설명할 뿐, 사과의 입장을 표명하지 않았다. 이런 상황에서도 윤 전 총장의 인스타그램 계정에는 이날 윤 전 총장의 어릴 적 사진과 함께 "석열이형은 지금도 과일 중에 사과를 가장 좋아한다"는 문구가 올라와 또 한 차례 논란을 사기도 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr