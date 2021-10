네이버 3Q 영업이익 3498억원…사상 최대 실적(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 커머스·핀테크·콘텐츠·클라우드 등 전 사업 부문의 성장세로 사상 최고 실적을 기록했다.

네이버는 3분기 매출 1조7273억원, 영업이익은 3498억원이라고 21일 밝혔다. 이는 각각 전년 대비 26.9%, 19.9% 성장한 것으로 사상 최대치다.

사업 부문별로 살펴보면 광고 등이 포함된 서치플랫폼 매출은 8249억원으로 전년 대비 16.2% 늘었다.

커머스 매출은 쇼핑라이브, 브랜드스토어, 스마트스토어의 성장에 힘입어 3803억원으로 전년 대비 33.2% 증가했다.

핀테크 매출은 외부 제휴처 확대에 힘입어 2417억원의 매출을 기록했다. 전년 대비 38.9% 성장한 수치다.

웹툰 등 콘텐츠 부문의 성장세도 무섭다. 콘텐츠 매출은 전년 대비 60.2% 증가한 1841억원을 기록했다.

클라우드 매출은 전년동기 대비 26.2% 증가한 962억원을 올렸다.

한성숙 네이버 대표는 "3분기는 이용자, 창작자, 중소상공인(SME), 브랜드, 파트너사들과 함께 성장하는 상생 생태계 구축과 선제적 기술 투자에 기반한 네이버의 경쟁력이 한층 돋보였다"고 말했다.

이어 그는 "최근 웹툰의 글로벌 지식재산권(IP) 협업 강화, 스마트스토어 일본 진출 등 새로운 글로벌 도전이 진행되고 있으며 향후 전세계를 무대로 더 큰 성장을 이어나갈 계획"이라고 말했다.

